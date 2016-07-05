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亚洲 | 2016年 7月 5日 星期二 08:47 BJT

华融启明：人民币贬值压力推升大连铁矿石期价

以下内容节选自7月5日的《期货日报》：

铁矿石期货在经历过年初的上涨和5月的回落后，6月温和上涨。笔者认为人民币贬值压力和避险资金青睐大宗商品是铁矿石上涨的主要原因，钢厂生产好转对铁矿石期货价格上涨也有推动作用。

总的来说，最近铁矿石价格上行一方面是人民币贬值引起的，另一方面得益于钢厂生产恢复。在综合作用下，铁矿石期货近期走势较强。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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