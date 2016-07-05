瑞达期货：沪镍量能不足，沪钢见顶回落

以下内容节选自7月5日的《期货日报》：

沪镍1609合约上周五个交易日连续收出阳K线，成交量和持仓量稳步增加，这表明多头力量逐渐累积，价格上涨动能越发强劲，因而本周一拉出大阳K线，封于涨停板。周一的成交量略显不足，涨停板多次打开。收盘价格与结算价差了近2%，预计周二盘中可能出现回落修正走势。操作上，日内交易为宜。

螺纹钢1610合约周一继续冲高，但持仓量开始大幅减少，之前几个交易日也出现持仓量逐渐减少现象。这意味着在价格上涨过程中，低位多头有逐渐获利了结倾向，期货价格短期将丧失进一步上涨的动能。KDJ指标有逐渐下拐迹象，关注周二和周三指标的变化。操作上，背靠2,470-2,500元/吨短线抛空，以2,520元/吨为止损，目标2,270元/吨(完)

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