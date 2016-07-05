瑞达期货：沪镍量能不足，沪钢见顶回落

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以下内容节选自7月5日的《期货日报》：
沪镍1609合约上周五个交易日连续收出阳K线，成交量和持仓量稳步增加，这表明多头力量逐渐累积，价格上涨动能越发强劲，因而本周一拉出大阳K线，封于涨停板。周一的成交量略显不足，涨停板多次打开。收盘价格与结算价差了近2%，预计周二盘中可能出现回落修正走势。操作上，日内交易为宜。
螺纹钢1610合约周一继续冲高，但持仓量开始大幅减少，之前几个交易日也出现持仓量逐渐减少现象。这意味着在价格上涨过程中，低位多头有逐渐获利了结倾向，期货价格短期将丧失进一步上涨的动能。KDJ指标有逐渐下拐迹象，关注周二和周三指标的变化。操作上，背靠2,470-2,500元/吨短线抛空，以2,520元/吨为止损，目标2,270元/吨(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。