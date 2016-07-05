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亚洲 | 2016年 7月 5日 星期二 08:48 BJT

国泰君安期货：大连豆油期货料呈振荡偏强走势

以下内容节选自7月5的《期货日报》：

6月30日的美国农业部报告利多大豆，因此国内豆油上周大幅上涨，涨幅高达5.35%。不过，由于国内油脂的库存压力持续增加，需求旺季尚未到来，预期豆油会呈现振荡偏强走势。

　　目前处在豆粕需求旺季，国内油厂有大量的豆粕合同待执行。同时，近几个月我国不少厂家签订了豆粕出口合同，为保证豆粕合同正常执行及完成出口任务，油厂开机率大增，豆油库存持续回升。

　　数据显示，目前国内豆油商业库存量为97.92万吨，较上月同期的76.92万吨增加21万吨，增幅为27.3%；较去年同期的84.79万吨增加13.13万吨，增幅为15.49%。同时，7-9月，市场预期大豆到港量维持在2,300万-2,400万吨，大豆供给充裕。因此，短期豆油库存仍处于上升通道，会对价格带来压制。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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