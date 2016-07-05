国泰君安期货：大连豆油期货料呈振荡偏强走势

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以下内容节选自7月5的《期货日报》：
6月30日的美国农业部报告利多大豆，因此国内豆油上周大幅上涨，涨幅高达5.35%。不过，由于国内油脂的库存压力持续增加，需求旺季尚未到来，预期豆油会呈现振荡偏强走势。
目前处在豆粕需求旺季，国内油厂有大量的豆粕合同待执行。同时，近几个月我国不少厂家签订了豆粕出口合同，为保证豆粕合同正常执行及完成出口任务，油厂开机率大增，豆油库存持续回升。
数据显示，目前国内豆油商业库存量为97.92万吨，较上月同期的76.92万吨增加21万吨，增幅为27.3%；较去年同期的84.79万吨增加13.13万吨，增幅为15.49%。同时，7-9月，市场预期大豆到港量维持在2,300万-2,400万吨，大豆供给充裕。因此，短期豆油库存仍处于上升通道，会对价格带来压制。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。