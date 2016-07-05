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亚洲 | 2016年 7月 5日 星期二 08:50 BJT

期货日报：沪胶空头减仓幅度高于多头

以下内容节选自7月5日的《期货日报》：

7月4日，宏观面宽松预期引爆大宗商品多头情绪，沪胶主力1609合约强势拉升，突破前期阻力60日均线。此后，部分空头止损离场，推动期价一举站上12000元/吨关口，并多次逼近涨停。然而，伴随着高位风险的积聚，午盘部分多头获利离场，期价缺乏进一步上行动能，维持在12000元/吨上方窄幅波动。

　　交易所多空持仓前20名数据显示，沪胶主力1609合约出现多空同减态势。其中，多头减持1458张，空头减持2215张。整体来说，空头减持幅度更大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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