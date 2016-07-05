国际油市：油价下滑，全球经济疑虑给石油需求带来隐忧

“全球经济前景恶化、金融市场不确定性，及其对关键地区石油需求增长的波及效应，可能会加剧早已低迷的工业需求趋势，”巴克莱在一份客户报告中说。

摩根大通也在其最新油市展望中说，“宏观经济风险可能会拖累油价”，但该行也称，油价在今年和明年期间仍可能会上涨，因库存在减少，且政治风险和达到饱和状态的油田将令市场供应收紧。

摩根大通表示，预计布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)今年均价分别为每桶47.30和46.66美元，较上次预期提高2美元；明年均价都为每桶56.75美元，较上次预期提高1.75美元。

多艘载有汽油的油轮在纽约港抛锚，但不能卸货，因陆地油罐已满，这再度表明成品油供应过剩。(完)

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