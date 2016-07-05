国际油市：油价下滑，全球经济疑虑给石油需求带来隐忧

全球政经：德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
“全球经济前景恶化、金融市场不确定性，及其对关键地区石油需求增长的波及效应，可能会加剧早已低迷的工业需求趋势，”巴克莱在一份客户报告中说。
摩根大通也在其最新油市展望中说，“宏观经济风险可能会拖累油价”，但该行也称，油价在今年和明年期间仍可能会上涨，因库存在减少，且政治风险和达到饱和状态的油田将令市场供应收紧。
摩根大通表示，预计布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)今年均价分别为每桶47.30和46.66美元，较上次预期提高2美元；明年均价都为每桶56.75美元，较上次预期提高1.75美元。
多艘载有汽油的油轮在纽约港抛锚，但不能卸货，因陆地油罐已满，这再度表明成品油供应过剩。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/汪红英；审校 王丽鑫/龚芳)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
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