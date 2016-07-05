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亚洲 | 2016年 7月 5日 星期二 08:50 BJT

创元期货：郑糖目标位可看至6500元/吨，沪铜止损位控制在35000元/吨

以下内容节选自7月5日的《期货日报》：

从郑糖连续指数周K线图上可以清楚地看到，2012年6月至2014年9月郑糖处于长期缓跌趋势，自最低点探底回升以来，至今仍然处在完好的上升趋势中。目标位可看至6500元/吨上方，建议做多为主。

　　从昨日收盘情况来看，沪铜已经成功突破周下跌趋势线，后市反弹可期。因此，中期可逢低做多，止损位控制在35000元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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