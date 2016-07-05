《中国报摘》--其他报纸重要消息7月5日

路透上海7月5日 -

**上海证券报**

--从农业部获悉，《农村土地经营权流转交易市场运行规范（试行）》日前正式印发,并强调，流入土地超过当地规定标准以上的，需提供农业经营能力等证明，项目可行性报告，以及有权批准机构准予流转交易的证明。

**证券时报**

--国家能源局确定丹东电厂等16个项目为提升火电灵活性改造试点项目。这16个试点项目的地域分布情况为：辽宁7个，吉林2个，黑龙江、甘肃、广西、河北各1个，内蒙古3个。

**21世纪经济报道**

--央行条法司副司长刘向民透露，股权众筹融资的配套监管办法正在加紧制定过程中；此外，记者获悉，上海已经开始对区域内互联网金融企业进行调查，并下发了调查表，并要求企业于7月底前完成自查。其中，股权众筹平台亦在此调查之列。

--中国远洋海运集团有限公司和希腊共和国资产发展基金签署确认函，宣布此前签署的比雷埃夫斯港口管理局（PPA）股权转让协议中列明的交易交割前提条件已经全部满足，这标志着中远海运在完成收购比港67%股权上迈出决定性一步，也是中国企业首次在海外接管整个港口。(完)