《中国报摘》--其他报纸重要消息7月5日

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透上海7月5日 -
**上海证券报**
--从农业部获悉，《农村土地经营权流转交易市场运行规范（试行）》日前正式印发,并强调，流入土地超过当地规定标准以上的，需提供农业经营能力等证明，项目可行性报告，以及有权批准机构准予流转交易的证明。
**证券时报**
--国家能源局确定丹东电厂等16个项目为提升火电灵活性改造试点项目。这16个试点项目的地域分布情况为：辽宁7个，吉林2个，黑龙江、甘肃、广西、河北各1个，内蒙古3个。
**21世纪经济报道**
--央行条法司副司长刘向民透露，股权众筹融资的配套监管办法正在加紧制定过程中；此外，记者获悉，上海已经开始对区域内互联网金融企业进行调查，并下发了调查表，并要求企业于7月底前完成自查。其中，股权众筹平台亦在此调查之列。
--中国远洋海运集团有限公司和希腊共和国资产发展基金签署确认函，宣布此前签署的比雷埃夫斯港口管理局（PPA）股权转让协议中列明的交易交割前提条件已经全部满足，这标志着中远海运在完成收购比港67%股权上迈出决定性一步，也是中国企业首次在海外接管整个港口。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。