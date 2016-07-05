重温稿-《中国新债预测》国开四期债均值接近或低于二级，现券偏弱新债需求稳定

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
* 招标品种：国开行1/5/10/20年固息债
* 期限及招标金额：1/5/20年：30亿元；10年：100亿元
* 追加发行上限：1年：11亿元
* 招标时间：1/5年：7月5日9:30-10:30；
* 10/20年：7月5日9:30-11:20
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间：2.37%-2.44%；2.91%-2.95%；3.12%-3.16%；3.78%-3.83%
* 预测均值: 2.40%；2.93%；3.15%；3.80%
路透上海7月4日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一至20年四期固息债。路透调查显示，从近期国开债一级发行情况来看，需求一直较为稳定，因此即使今日现券收益率上行，预计也影响有限，四期债定位仍有望低于或接近二级，预测均值落在2.40%、2.93%、3.15%和3.80%。
华中一银行交易员称，今日国开等长债收益率上行，但“感觉市场情绪还可以，虽然有调整，买盘还不少。估计(明天新债定位)跟二级差不多，或者低一些。”
中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、五、10年和20年期品种的最新收益率为2.5357%、2.9885%、3.1559%和3.8064%。
农发行下午招标的三和五年固息增发债，中标收益率为2.7903%和3.0453%，均略低于中债到期收益率曲线对应值。
国开明日招标四期债中，一年期为今年第12期新发债；五、10、20年期为今年第六期 、第10期 和第五期 的增发债，票面利率依次为2.96%、3.18%和3.80%。
具体发行条款如下：
2016年第12期新发债和第六、十、五期增发债
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发行上限 1/5/20年：30亿元；10年：100亿元
追加发行上限 1年：11亿元
期限/计息方式 1/5/10/20年固息
招标时间 1/5年：7月5日9:30-10:30
10/20年：7月5日9:30-11:20
1年期追加发行时间:11:00至11:20
招标方式 单一利率/价格(荷兰式)
缴款日 7/11
起息日 1年：7/11；5年：2/18；10年：4/5；20年：1/25
分销期 1年：7/6-7/11，柜台分销期7/6-7/8；
5/10/20年：7/6-7/7
上市日 1年：7/13；5/10/20年：7/11
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；5年0.10%；10年0.15%；20年0.20%
--------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。