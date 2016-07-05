重温稿-《中国新债预测》国开四期债均值接近或低于二级，现券偏弱新债需求稳定

* 招标品种：国开行1/5/10/20年固息债

* 期限及招标金额：1/5/20年：30亿元；10年：100亿元

* 追加发行上限：1年：11亿元

* 招标时间：1/5年：7月5日9:30-10:30；

* 10/20年：7月5日9:30-11:20

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：2.37%-2.44%；2.91%-2.95%；3.12%-3.16%；3.78%-3.83%

* 预测均值: 2.40%；2.93%；3.15%；3.80%

路透上海7月4日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一至20年四期固息债。路透调查显示，从近期国开债一级发行情况来看，需求一直较为稳定，因此即使今日现券收益率上行，预计也影响有限，四期债定位仍有望低于或接近二级，预测均值落在2.40%、2.93%、3.15%和3.80%。

华中一银行交易员称，今日国开等长债收益率上行，但“感觉市场情绪还可以，虽然有调整，买盘还不少。估计(明天新债定位)跟二级差不多，或者低一些。”

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、五、10年和20年期品种的最新收益率为2.5357%、2.9885%、3.1559%和3.8064%。

农发行下午招标的三和五年固息增发债，中标收益率为2.7903%和3.0453%，均略低于中债到期收益率曲线对应值。

国开明日招标四期债中，一年期为今年第12期新发债；五、10、20年期为今年第六期 、第10期 和第五期 的增发债，票面利率依次为2.96%、3.18%和3.80%。

具体发行条款如下：

2016年第12期新发债和第六、十、五期增发债

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发行上限 1/5/20年：30亿元；10年：100亿元

追加发行上限 1年：11亿元

期限/计息方式 1/5/10/20年固息

招标时间 1/5年：7月5日9:30-10:30

10/20年：7月5日9:30-11:20

1年期追加发行时间:11:00至11:20

招标方式 单一利率/价格(荷兰式)

缴款日 7/11

起息日 1年：7/11；5年：2/18；10年：4/5；20年：1/25

分销期 1年：7/6-7/11，柜台分销期7/6-7/8；

5/10/20年：7/6-7/7

上市日 1年：7/13；5/10/20年：7/11

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；5年0.10%；10年0.15%；20年0.20%