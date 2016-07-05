表格：台湾外资及陆资6月净汇入40.50亿美元，创3月以来最高

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透台北7月5日 - 台湾金融监督管理委员会周二发出新闻稿表示，外资及陆资于6月净汇入40.50亿美元，是3月以来最高；至今年6月底，外资总累计净汇入金额达2,033.26亿美元。
以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：
月份 金额(亿美元)
6月 +40.50
5月 -29.09
4月 +18.20
3月 +60.92
2月 +14.75
2016年1月 -10.19
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2016年累计 +95.08
2015年12月 -6.34
11月 -4.20
10月 +15.29
9月 -24.06
8月 -34.83
7月 -33.50
6月 -22.46
5月 +16.90
4月 +36.87
3月 +14.38
2月 +26.41
1月 +29.27
----------------------------
2015年累计 +13.72
2014年12月 -6.14
11月 +27.35
10月 -12.80
9月 -30.15
8月 -2.16
7月 +18.10
6月 +35.64
5月 +30.81
4月 +50.98
3月 +32.47
2月 +7.22
1月 +8.01
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2014年累计 +159.32
注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。
资料来源：金管会证期局。请详见(here)(完)
参看台湾汇市相关新闻，请点选 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。