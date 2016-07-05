《香港报摘》--其他报纸重要消息7月5日

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
**明报**
--美资基金The Capital Group在英国脱欧公投后沽出长江基建 超过2.39亿港元的股份，为自今年3月初以来第3次“减磅”行动。
--从招股文件可见，中国邮政储蓄银行截至3月底的平均总资产回报率低见0.67%，净资产收益率也按年大跌逾5个百分点至18.44%，核心一级资本充足率仅8.35%，相信是集资上市的原因之一。
**星岛日报**
--滙丰控股 公布，已于7月1日完成出售巴西业务，连同汇兑亏损，预计是次交易会计上将录得17亿美元亏损，然而若撇除汇兑亏损，则是次交易可望有6亿美元收益。
--恒大地产 6月物业合约销售金额及面积双双创单月销售纪录，首6个月累计合约销售金额约1,417.8亿元人民币，按年增长62.8%。
**苹果日报**
--踏入第三季，香港银行继续推3%以上人民币定期存款优惠，惟主要集中较短存款期。南洋商业银行168日定存年息平均3.15%，恒生银行 一周定存年息亦有3.5%。
--美联集团 执行董事张锦成表示，由于集团位于澳门的房地产中介临时牌照于上月30日到期，故于7月1日至31日期间须暂停营业，但强调集团并非撤出澳门，预计月内完成续牌，尽快投入服务。
**东方日报**
--继星星地产 大股东自愿延长禁售期后，市传港交所 上市部暗示上市申请人可考虑将控制权禁售期延至3年。据了解，有关做法是针对性，以防止啤壳。
--券商滙丰及花旗指，中银香港 落实以近69亿港元收购母行首批东盟资产所耗的资本不多，相信仍有能力派发特别股息。（完）
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(整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。