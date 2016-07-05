《香港报摘》--其他报纸重要消息7月5日

**明报**

--美资基金The Capital Group在英国脱欧公投后沽出长江基建 超过2.39亿港元的股份，为自今年3月初以来第3次“减磅”行动。

--从招股文件可见，中国邮政储蓄银行截至3月底的平均总资产回报率低见0.67%，净资产收益率也按年大跌逾5个百分点至18.44%，核心一级资本充足率仅8.35%，相信是集资上市的原因之一。

**星岛日报**

--滙丰控股 公布，已于7月1日完成出售巴西业务，连同汇兑亏损，预计是次交易会计上将录得17亿美元亏损，然而若撇除汇兑亏损，则是次交易可望有6亿美元收益。

--恒大地产 6月物业合约销售金额及面积双双创单月销售纪录，首6个月累计合约销售金额约1,417.8亿元人民币，按年增长62.8%。

**苹果日报**

--踏入第三季，香港银行继续推3%以上人民币定期存款优惠，惟主要集中较短存款期。南洋商业银行168日定存年息平均3.15%，恒生银行 一周定存年息亦有3.5%。

--美联集团 执行董事张锦成表示，由于集团位于澳门的房地产中介临时牌照于上月30日到期，故于7月1日至31日期间须暂停营业，但强调集团并非撤出澳门，预计月内完成续牌，尽快投入服务。

**东方日报**

--继星星地产 大股东自愿延长禁售期后，市传港交所 上市部暗示上市申请人可考虑将控制权禁售期延至3年。据了解，有关做法是针对性，以防止啤壳。

--券商滙丰及花旗指，中银香港 落实以近69亿港元收购母行首批东盟资产所耗的资本不多，相信仍有能力派发特别股息。（完）

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