港报财经评论：忧黄金后市走势--信报7月5日

忧黄金后市走势 /苏子

银价在上周三升越英国脱欧当天所造的18.30美元高位阻力后，上周四及五均显着上升，上周五最高曾见19.88美元，较英国脱欧当天的高位多升8.6%。

昨天亚洲市银价更承接此强劲升势，进一步突破20美元心理关口，最高暂时曾见21.09美元，并较上周五的19.88美元高位多升6.1%，亦较英国脱欧当天的高位多升逾15%。

理论上，银价如此凌厉的升幅，金价亦可受惠并顺利突破英国脱欧当天所造的1358.8美元才对，但实际情况却是，昨天银价升越20美元心理关口后，金价最高仅见1357.5美元，竟然连1358.8此高位阻力亦乏力触及，表现令不少看好黄金后市的投资者大感意外。

由于银价在触及21.09高位后迅即掉头重挫，并且在欧洲市更差不多完全抹去亚洲市所有的升幅，而金价亦见跟随银价一同急挫；然而，市场情绪却仍继续极端看好黄金后市的走势，此情况令笔者担心。

昨晚一旦银价乏力企稳在20美元心理关口以上波动，并且在日线图呈射击之星不利形态收市，今天将有甚高机会以大阴烛进一步回落，令日线图呈现一组不利后市的黄昏之星形态，届时金价势必受到银价的不利形态拖累，料会在上述的1358.8美元及1357.5美元呈现双顶不利形态，配合目前的极端看好情绪有利应用相反理论来看，金价稍后将有极高机会在失守1342美元的重要即市支持位收市后，出现既急且劲的单边跌市。

英国脱欧后，令市场情绪目前极度看淡英镑后市，市场上甚至有对冲基金经理预期，在未来数周， 英镑兑美元将朝着1.1心理关口迈进。

而早前大鳄索罗斯在英国脱欧之前指出，一旦英国脱欧，英镑兑美元将急挫至1.15美元水平；然而，市场对英镑的极度悲观情绪，仍未能迫使英镑兑美元顺利跌至1.32支持关口以下，市场上似乎正有一股力量力阻英镑兑美元进一步下挫。

稍后英镑兑美元若一直保持在1.32关口以上， 并可以升回上周五的1.3349高位以上收市，料会在一片看淡声中出现挟淡仓情况，即向上挑战1.4心理关口。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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