版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 5日 星期二 09:19 BJT

《汇市简讯》美元/日圆低见102.26，日股走软后反弹

0001GMT

* 美元/日圆低见102.26，日股日经指数开盘后跌至15,611点

* 日经指数近日表现坚挺，早盘疲软令东京许多投资者措手不及

* 之后日经指数企稳并反弹，美元/日圆亦走高，市场交投清淡

* 美元/日圆支撑位仍在102.00之前, 以及6月29日低位102.17

* 其下更多支撑位于101区域--6月28日低位101.55、6月27日低位101.41

* 小时图一目均衡转换线切入位在102.42、基准线切入位在102.53

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 许娜；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐