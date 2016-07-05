基金产业：新加坡淡马锡期待美国投资抵消七年来的首次资产贬值

路透新加坡7月4日 - 据银行业者和消息人士透露，新加坡国有投资机构淡马锡料将大举展开美国交易，并寻求与私募股权伙伴共同投资，以抵消其资产价值七年来首次出现年度下滑的影响。

过去一个财政年度，淡马锡所持渣打银行 近16%的股权贬值55%，淡马锡的亚洲投资也受到中国经济放缓的冲击。

英国公投退出欧盟之后，英镑兑坡元下跌10%，也压低了渣打股权的价值。

淡马锡表示，本周公布财报时将提供具体业绩表现，并指出它认为未来的投资机会在哪里。

上个月，寻求美国投资的淡马锡组建了顾问团队，成员包括百事可乐(PepsiCo) 和霍尼韦尔(Honeywell) 等跨国公司高管。

新加坡和中国公司在淡马锡2,660亿坡元(1,970亿美元)的投资组合中占一半以上。Sovereign Wealth Centre数据和研究部门主管Enrico Soddu预计，淡马锡投资组合的价值已较上年同期缩水了5-10%，主要是受中国的影响。