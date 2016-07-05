《路透晚报》--7月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：改革研发支出核算方法，GDP总量相应增加但增速影响小--统计局

中国国家统计局宣布实施研发支出核算方法改革，并相应修订1952年以来的GDP数据：整体来看，改革后各年GDP总量相应增加，但增速受影响较小；从近十年的数据来看，改革后GDP增速年均提高0.06个百分点。

--中国经济：英国脱欧对中资企业对外投资有一定影响，但是短期--商务部

中国商务部新闻发言人沈丹阳周二表示，英国脱欧对中国企业对外投资带来一定影响，但冲击有限，国际商机仍然很多，相信中国对外投资还是会保持积极稳妥发展趋势。

--中国经济：下半年增长压力不减，货币政策预调微调空间加大--中证社评

中国证券报发布社评文章称，当前经济下行压力仍然较大，随着国内国际经济金融形势变化，下半年货币政策约束减弱。从宏观调控政策来看，未来财政政策需更多发力，同时货币政策预调微调空间正在加大。

--《分析》中国寄望民资险资充实投资“弹药库”，下半年稳增长压力只增不减

中国要实现稳增长的既定目标，扩投资仍是首选。但在政府债务率并不低的现实背景下，扩投资的资金从何而来？目标是民间投资和保险资金。

--表格：台湾6月底外汇存底为4,335.52亿美元，月增0.03%--央行

台湾央行公布，6月末外汇存底为4,335.52亿美元，较上月增0. 03%或1.2亿美元。央行表示，6月外汇存底微增，主要是外汇存底投资运用收益被欧元等货 币贬值折计美元后减少的金额抵销所致。

【金融】

--《热点透视》中资企业海外并购将面临更多反弹，除非中国开放国内市场

中资企业并购海外资产的规模创下纪录高位，但并购热潮料将面临越来越大的阻力。除非开放国内市场，否则中国政府对于国内企业的海外碰壁也是无可奈何。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行400亿元七天期逆回购，单日净回笼1,400亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行400亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净回笼1,400亿元。

--中国债市：6月托管增量1.47万亿创新高，地方债仍是主力占逾七成--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，6月末债券托管余额为40.08万亿元人民币，当月增加近1.47万亿，创单月增量新高。其中地方债新增占比超过七成，仍是带动托管量大增的领头羊。

--《中国新债预测》一年和10年期国债加权收益率均值2.34%和2.84%

中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，周初债市二级承压调整，不过从一级招标情况看情绪仍属稳定，表明配置需求依然有支撑，预计明日两期国债定位接近现券，预测均值分别为2.34%和2.84%。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.1511%，20年3.7901%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行招标发行的10年和20年期固息增发债，中标收益率为3.1511%和3.7901%，均接近此前3.15%和3.80%在市场预测均值。

--中国债市动态：现券收益率小幅上行，但一级新债表现坚挺带动情绪好转

中国银行间债市现券收益率早盘延续小幅上行，但国开行新债招标好于预期，显示一级市场需求坚挺，带动二级情绪有所企稳。

--中国货币市场：资金仍宽回购利率平稳，公开市场继续逾千亿回笼影响不大

中国银行间市场资金面仍旧宽松无虞，主要回购利率较为平稳。交易员称，月初资金供给充沛局面依然，央行公开市场虽连续两日均回笼逾千亿元，但丝毫无碍资金拆解难度，场内仍可见部分机构减点融出。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘与中间价均跌至五年半新低，偏弱走势短期料难改

人民币兑美元即期早盘较上日收盘价续跌，盘中一度跌破6.67元关口，与中间价均刷新逾五年半新低，CEFTS指数亦续创新低。交易员称，市场价依旧维持在中间价下方100点附近交投，大行仍在合适点位提供一定的美元流动性，短期汇价偏弱走势料延续。

--中国外汇：目前资本流动总体稳定，冀能延续这势头--外管局副局长

中国国家外汇管理局副局长方上浦表示，中国资本流动今年3-4月平稳下来，目前总体稳定，希望这个势头能持续下去。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收创两个半月新高，热点有序轮动短期维持强势特征

中国股市沪综指收创两个半月新高。分析师指出，今日大盘高开高走，沪综指向上突破3,000点整数关口。目前场内热点板块轮番上涨，近期强势板块有色、军工股稍作休整，午后新能源汽车板块又有所表现，在热点有序轮动推动下，大盘总体保持强势特征。

--中国房地产：上海住宅市场未来五年是面包赶超面粉的时代--第一太平

今年以来，一线城市地王此起彼伏，所谓面粉价格超过面包（土地楼板价超过周边二手房价）的现象时有发生。第一太平戴维斯认为，未来五年上海住宅市场未来五年是“面包赶超面粉”的时代，3-5年内年均房价涨幅或将维持在10-15%左右。

--中港证券：港股通连续46天净买入，保险等机构资金南下寻投资标的

在沪港通机制下，港股通已连续46天净买入，内地资金正源源不断购入港股。业内人士透露，保险等长线机构在这波“资金南下潮”中扮演重要角色，国内“资产荒”迫使这些机构前往香港市场寻找可投资标的。

--香港房地产：6月住宅成交按月升幅放缓至0.74%，成交金额跌20%

香港土地注册处发表数字显示，6月送交注册的住宅楼宇买卖合约按月微升0.74%，升幅连续两个月收窄，但仍为11个月以来最多。 (完)