港报财经评论：脱欧影响淡化，中綫仍审慎--经济日报7月5日

脱欧影响淡化 中綫仍审慎 /林瑞芬

港股昨随美股重返到Brexit结果前水平，不禁疑问，再谈脱欧影响是否Out？然而，当今股市的繁荣，也只是金融乱象所致，憧憬环球央行再放水。

再放水，债息走低，基本上，日本央行要实施负利率，低无可低。投资者选择没多少，股市有时候又吸引贪婪者追求高于债券投资的回报。只是，实体经济如何，有得你睇，短期来讲，英国脱欧冲击虽淡化，但中期影响非消失，追涨股票，公司又有多少能做到收入与纯利增长，可令投资者财息兼收，股价往往弹完又散过，一场欢喜一场空！

英国就脱欧时间表实行拖字诀，至少要等新一任首相选出才有明确启示。美国联储局第二号人物副主席费希尔上周都表示，英国脱欧是一个负面因素，而脱欧过程耗费长时间，难以仔细评估影响，对美国后续影响仍有待观察。面对前景，环球央行只能协作团抱取暖，派钱、量宽，更有预期，联储局将无可奈何地掉头减息，造成持续的金融乱象。

在最近美国半年度货币政策报告曾警告，美股市值已远高于过去30年的中值，美股于日后，还会抽高多少，谁能料到？始终靠货币宽松推动的资产价格上涨具有很强的泡沫属性，一旦流动性潮水退去，股市将面临更强烈冲击。目前只能见步行步，保本的投资为首选。

回说港股大市，七一过后，并没有实现「深港通」通车的消息，但就因为外围造好以及A股抽高而上升。恒生指数 昨收报21,059点，升幅1.3%；国企指数 收报8,802点，升1%，大市成交额687亿港元。

虽见恒指的反弹较预期佳，已升穿21,000阻力，但建基实体经济前景黯淡（只是靠央行放水）于浮泥上的升势，没有把握能持续弹多久，随时弹完又散，19,600支持指标为参考，向上，21,600为下一个阻力参考。国指而言，9,000阻力仍是关键，支持8,000左右。虽见恒指重企21,000楼上，见滙丰 、长和 、长建 及渣打 股价仍未返回Brexit结果前水平，心里依旧忐忑。个股表现也如环球目前面对的状况一样，实体经济疲弱，贫富更悬殊，蓝筹股中现强者愈强。在优质蓝筹更难求下，难得的优质股腾讯 昨日创新高179.5港元，收报178.9港元，升1.6%，年内随时见「2」字头，每逢回吐可收集。

中、港地产股昨齐造好，新地 及长实地产 分别升4%及4.2%，主要是炒环球低息期持续有利销情。只是实体经济面黯淡，相关预期对反弹势可支持的力度料不足，宜见好即收。至于内房股，万科A股 昨复牌跌停，之后几日或续跌停，但万科H股 回升6.7%，中国海外 及华润置地 则分别涨2.5%及1.7%。万科半年销售有成绩，暂显示股权争夺战对销售没大影响，但若长久争持下去，还是不明朗，限制股价的反弹能力。稳健前景而言，中国海外还是占优。

本栏5月底曾指，A股6月最难捱，因为解禁股量多，难捱期已过，上证昨在7月第二个交易日显着上升1.9%至2988点，3000至3100阻力在前，10天綫、20天綫及50天綫已交滙多日，交叉向上中，故估计有利上证于月内试冲3000至3100。

踏入下半年，内地经济如何维稳，相信成为投资者关注焦点。据国务院发布《国务院办公厅关于进一步做好民间投资有关工作的通知》（下简称《通知》），着力缓解民企融资难的问题，有所启示，力争民企投资回稳将为着力点，维稳整体经济增长支柱。

针对民企融资难，《通知》提出了「三个不低于」的要求：对小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速、小微企业贷款户数不低于去年同期户数、小微企业申贷获得率不低于去年同期水平；要坚决查处银行涉企乱收费；要引导金融机构运用大数据等新技术，创新适合中小微企业的融资模式，推动大型商业银行扩大服务中小微企业业务。此外，亦有税务优惠提供。附图所见，今年1至5月，民间固定资产投资进一步恶化，按年增长仅3.9%，创纪录新低。单月看，5月增速由4月的4.3%跌落至1%。如民间固投回稳，维稳整体经济增长就较有把握，随后密切留意成效。（完）

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