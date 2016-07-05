港报社评：街市私有化思虑不周，政府应规划匡正错误--明报7月5日

今日，政务司长林郑月娥与领展负责人会晤，相信涉及领展旗下屋邨商场街市营运方针影响屋邨居民日常生计的情况。近日特首梁振英接受传媒访问时，两度提到领展营运，期望它担负更大企业社会责任。领展是上市公司，按市场规律办事，合法追求利润，无人有权置喙，政府仅靠道德劝说不可能收到效果。政府期望领展幡然回头，营运屋邨商场街市以基层市民生活为念，完全不切实际，应该全面检视街市政策，做好现有街市，在受影响屋邨附近兴建新街市，提供切合屋邨居民生活需要的服务，彻底解决问题，弥补当年整体社会思虑不周的造孽。

领展上市11年，这些年旗下80个屋邨商场街市的营运发生重大变化，主要体现在装修、变身、加租等循环，街坊商号士多再无法生存而结业，大集团连锁店进驻，个别核心地区商场更是名牌精品店云集，原本服务屋邨居民的职能早已一去不返。近年领展调整营运方针，出售部分非核心区商场街市，由所谓投资者的炒家接手，由于他们没有包袱，以地产投资逐利经营，手法更狠辣；另外，领展还外判一些商场街市给投资者管理等。于是乎出现几方逐利，营运手法五花八门，巧立名目加租、加管理费或是部分摊档变相由承包商垄断经营等，最终由商户和居民埋单，屋邨商场街市成为「投资者」盘剥基层市民的平台。

近期特首梁振英两度开腔，首度接受传媒访问时，指出领展并非地产商，应肩负特殊企业社会责任，云云。只是语音刚落，领展高层随即反击，在简报会公开表示「欢迎回购、欢迎任何人买公司的股票、欢迎政府回购」；这3个「欢迎」，不知道梁振英和政府怎样体待？就市民观之，这是向政府「叫阵」。其后梁振英再接受传媒访问时，表示政府无计划回购领展。这些场景，市民认知政府无法改变现况，屋邨居民只有继续承受高昂生活消费开支，而领展则展现「街市霸权」稳如泰山之慨。

领展旗下屋邨商场街市现状，实际是香港社会整体的造孽。当年房委会管理屋邨街市，在官僚体制下效率甚低；本港回归后历经亚洲金融风暴、科网股爆破、SARS来袭而经济衰退，连年巨额财政赤字和通缩等极坏情况，房委会割售屋邨商场街市，就在这个背景下提出来。当时，社会主流意见只看到增加效率，以及房委会获得约300亿元资金，可缓解政府财困等好处。对于有人提出屋邨商场街市私有化之后，会影响居民生活等警告却置若罔闻；以卢少兰婆婆为代表提出的司法覆核，更被讥讽为「阻人发达」。终审法院裁定政府胜诉，领汇（领展前身）取得80多个屋邨商场街市的经营权，然后连年赚大钱，现在市值超过1200亿元，较之上市已经翻了约4倍，而当年「卢婆婆」的担忧也早已成为事实，而且有愈趋严重之势。

今时今日领展之情状，是「过得海就是神仙」的最好注脚，此乃当年整体社会短视，忽略私有化遗害，现在则由屋邨居民承受恶果。梁振英开腔之后，今日林郑月娥与领展高层会晤，按可想像的情况，看不到林郑司长怎样可以奏功而还。因为领展在商言商，仅靠道德劝说就可促使它担负企业社会责任？以本港商界本质，这好像是另一个时空的事。因此，对于今日的会晤不宜抱有期望，若经此一晤，屋邨居民暂时毋须承受更大的竭泽而渔力度，林郑司长已经算有所交代了。

屋邨商场街市现状，影响屋邨居民生活，而「民生是最大政治」；若政府不适时恰当处理，则居民生活困苦日亟之下，最终必然反噬政府。因此，政府必须对屋邨居民偿还这笔债，规划全面街市政策，彻底解决这个问题。政府可在3方面着力。

首先，严格执行出售商场街市合约，若领展稍有偏离，要即时制止，例如较早前领展有外判商以征收管理费名义，变相大幅增加非牟利团体租用屋邨商场舖位的租金，这是违反了合约规定，政府介入后，事态获得纠正。其次，目前食环署管理101个公衆街市、房委会辖下有22个街市，政府在街市数量上仍有优势，应该下决心完善其领导和强化职能，使之发挥竞争力，服务市民。值得一提的是，领展街市外判的弊端，也见诸房委会辖下外判街市，例如承包商变相垄断经营等，房委会应该停止这类外判管理，带动街市服务回归正轨。第三，政府应该开展全面规划，在受领展街市营运影响的屋邨附近，觅地兴建商场街市，或是在相邻屋邨之间建造中心街市，辅以交通安排，使居民在屋邨附近就可以获得合理的街市服务。总之，只要政府即时开展，做到上述3点，则三五年之后，整体社会就会匡正当年思虑不周的错误。

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