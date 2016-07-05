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亚洲 | 2016年 7月 5日 星期二 09:40 BJT

全球金市：金价持于近两年高位，因美元和亚股疲软

周二，亚股连涨五日后有所回落，因投资者认为股市上扬是因为大家期待央行会祭出刺激举措，以抵消英国退欧可能引发的经济低迷。

美元指数 小跌0.1%至95.581。

英国公投选择退出欧盟加大了部分亚洲央行放松货币政策的紧迫性，因长时间的不确定性可能导致贸易和投资放缓的范围扩大。

中国大宗商品价格周一飙升，从镍到棉花不一而足，因预期中国政府将推出更多刺激措施来提振疲弱的经济，照亮原材料需求前景。

未来几周中国将公布的一系列数据料将显示，贸易和投资将持续疲弱，工业产出低迷，外汇储备再次下降，从而强化了中国政府将很快推出更多经济支持举措的看法。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/王颖；审校 龚芳/许娜)

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