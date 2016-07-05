全球金市：金价持于近两年高位，因美元和亚股疲软

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
周二，亚股连涨五日后有所回落，因投资者认为股市上扬是因为大家期待央行会祭出刺激举措，以抵消英国退欧可能引发的经济低迷。
美元指数 小跌0.1%至95.581。
英国公投选择退出欧盟加大了部分亚洲央行放松货币政策的紧迫性，因长时间的不确定性可能导致贸易和投资放缓的范围扩大。
中国大宗商品价格周一飙升，从镍到棉花不一而足，因预期中国政府将推出更多刺激措施来提振疲弱的经济，照亮原材料需求前景。
未来几周中国将公布的一系列数据料将显示，贸易和投资将持续疲弱，工业产出低迷，外汇储备再次下降，从而强化了中国政府将很快推出更多经济支持举措的看法。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/王颖；审校 龚芳/许娜)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。