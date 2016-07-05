港报社评：若要重启政改，特首战须先重提政改--信报7月5日

今年九月立法会选举固然火花四溅，各党各派摩拳擦掌，其实明年三月的行政长官选举亦已渐见枕戈待旦之态，俗称「跑马仔」的潜在参赛者俨然陆续露出马脚。譬如政务司司长林郑月娥，最近就亮出了疑似参选特首的政纲，直言希望重启政改。

林郑月娥最近出席民主思路举办的论坛时指出，《基本法》规定行政长官不可隶属于任何政党，在现今政治环境之下，特首必须透过一人一票的普选方式，方可赢取更大的认受性，得到人民授权。她指出，自己花了二十个月在政改工作之上，但无功而还，所以热切希望下届特区政府有足够条件、环境及气氛重启政改，「公平选举推动民主」是她对香港的其中一个愿景。

有分析认为，林郑月娥敢于提出重启政改，已经是有意问鼎特首的表征；即使这位司长只是继续演绎「官到无求胆自大」，纯粹由于卸任在即又没有更上一层楼的野心，才会如此豁达地畅所欲言，我们仍然对此言论予以肯定，毕竟重启政改是香港目前几乎没有任何议题可达共识之下的唯一共识。立法会主席曾钰成是芸芸赞成者之一，他认为下届特区政府若不优先处理政改问题，会有很多管治上的问题不能解决，相信很多港人都会希望下届政府尽快重启政改。曾钰成相信，只要各界愿意以理性务实态度沟通及表达意见，重启政改的环境气氛是可以创造的。他又表示，任何考虑竞逐下任行政长官的人士，都需要把改善管治及处理「一国两制」矛盾的问题列入政纲。

行政长官不容许拥有政党背景，「孤家寡人」倍添管治困难，打从第一位特首董建华开始已是人所共知的事实，因此通过普选赢取认受性确是重振管治权威的关键。林郑月娥假如真的有意参加明年的特首选战，我们鼓励这位曾经主持政改工作的逐鹿者，将重启政改列作政纲，让人明白她有什么把握为香港推动民主。我们更加希望见到，如果特首候选人不止一个，重启政改能够成为各个竞争者的辩论议题，彼此愈辩愈明。

一人一票普选特首不但能够重振管治权威，另一个好处是有助把港独声音消弭于无形。绝大部分香港人不同意分离主义，为什么在这两年之间忽然冒起惹人注目的港独主张？当中一个非常重要的元素是政改方案在互不相让的情况之下一拍两散，民主运动毫无寸进，很多人尤其是年轻一辈感到气馁，觉得「一国两制」走了样又变了形，所以孤注一掷要求命运自主，尽管至今无法说出具体的港独纲领，但始终意味着人心思变，企图摆脱政治上的桎梏。假如政改得以重启，并且落实普选特首的具体办法，那么港独自然更难有滋生的土壤。

按此思路探索，若要重启政改，特首选战必须重提政改，无论谁是候选人，不管谁是当选者，大家首先要将政改视作兵家必争的议题。万一，候选人拒绝重提政改，当选之后又不愿意重启政改，可以肯定讲一句，这位透过原地踏步小圈子选举办法产生的特首，往后在任每一天都会受到变本加厉的诘难，遑论重振管治权威。

问题是，就算重启政改，怎样才可以避免再一次功败垂成？民主党主席刘慧卿表示，若下届政府重启政改仍是采用人大「八三一框架」，相信民主派及市民均不会接受。显然地，重启政改的先决条件是中央政府愿意让步，掉过头来说，民主派亦有必要学懂并实践妥协的艺术，更不宜再用胁迫的方式向中央施压。只有双方皆摒弃你死我活的斗争心态，才有可能得出众所接受的、可行的普选方案，否则政改再一次拉倒的话，万劫不复。

英国脱欧公投之后，几百万人要求翻盘；去年六月香港的政改方案被否决之后，又有多少人暗自悔不当初呢？假如有机会重启政改，热爱我城的香港人，慎之慎之再慎之。

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