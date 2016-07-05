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亚洲 | 2016年 7月 5日 星期二 09:38 BJT

金属期市：铜价和铝价连续第二日下跌，市场等待刺激措施出台

除了中国以外，在英国央行周二公布季度金融稳定报告以及美联储周三公布6月货币政策会议纪录后，也可能激起对刺激政策的期望。

LME期铝 跌0.3%报每吨1,644.50美元，上海铝价 跌1.6%至12,435元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/李爽 审校 王兴亚/张若琪)

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