金属期市：铜价和铝价连续第二日下跌，市场等待刺激措施出台

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
除了中国以外，在英国央行周二公布季度金融稳定报告以及美联储周三公布6月货币政策会议纪录后，也可能激起对刺激政策的期望。
LME期铝 跌0.3%报每吨1,644.50美元，上海铝价 跌1.6%至12,435元人民币。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/李爽 审校 王兴亚/张若琪)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。