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亚洲 | 2016年 7月 5日 星期二 09:48 BJT

香港个股：哈尔滨电气获得迪拜清洁燃煤电站EPC合同，金额23.5亿美元

路透香港7月5日 - 中国发电设备生产及电站工程服务商--哈尔滨电气 周二称，该公司获得迪拜一项清洁燃煤电站EPC（设计-采购-施工）合同，总金额为23.5亿美元。

据公告，合同方分别是哈尔滨电气之附属公司哈尔滨电气国际工程与Hassyan Energy Phase 1 P.S.C.，项目为迪拜Hassyan 2400MW清洁燃煤电站。

哈尔滨电气早盘初段一度涨近3%，报2.96港元。香港时间09:44，该股升1.39%，大市恒生指数 则跌0.98%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校)

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