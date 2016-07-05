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亚洲 | 2016年 7月 5日 星期二 09:49 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元跌至盘中低位，受疲弱澳洲数据拖累

0137GMT

* 澳元兑美元触及0.7506，此前公布的澳洲零售销售数据略逊于预期

* 澳洲贸易逆差高于预期，但这归因于进口强劲

* 该货币对下跌但在小时图支撑位约0.7500之上守稳，且回升至0.7510/15

* 接下来关注中国财新服务业采购经理人指数(PMI)

* 今日重要事件是0430GMT公布的澳洲央行政策决定和声明(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 李婷仪)

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