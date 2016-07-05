《台湾重要政经日程》--7月5日-10月10日

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
=====================今日重要政经消息==============================
7/5(二)
--9:00 立法院院会。
--10:00 工研院43周年院庆。
--16:20 台湾央行公布6月底外汇存底，上月为4,334.32亿美元。
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7/8(五)
--16:00 财政部公布6月出口，上月为年跌9.6%。
7/14(四)
--12:30 央行标售105/9期公债，金额300亿台币，天期为20年期，7/19(二)发行。
7/20(三)
--16:00 经济部公布6月外销订单年变动率，上月为年减5.8%。
7/22(五)
--08:30 主计总处公布6月季调失业率，上月为3.96%。
--12:30 央行标售105/8期增额发行105/8期公债，金额为300亿台币，天期五年期，7/27(三)发行。
--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月年增1.89%。
7/25(一)
--16:20 台湾央行公布M2货币总计数(y/y)，上月为年增4.14%。
7/28(四)：
--12:30 台湾央行标售财105-7期国库券，金额300亿台币，期限273天期，29日(五)发行。
8/2(二)：
--12:30 央行标售105/10期公债，金额300亿台币，天期为30年期，8/5(五)发行。
*8/5(五)
--08:30 主计总处公布7月消费者物价指数(CPI)，上月为年增0.90%。
9/2(五)：
--12:30 央行标售105/11期公债，金额300亿台币，天期为10年期，9/7(三)发行。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。