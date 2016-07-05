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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 07:29 BJT

****主要国家经济指标预测--7月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值      
    7月6日(三)
    0600 德国工业订单(较前月)                           5月      +1.0%      -2.0%
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                       5月    逆差400    逆差374
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                         5月   逆差27.0   逆差29.4
               出口(亿加元)                                        --       418.1
               进口(亿加元)                                        --       447.5
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)        6月终值        --        51.3
                   综合PMI                                         --        51.2
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI               6月       53.3       52.9
                              企业活动指数                        55.7       55.1
                                  就业指数                         --        49.7
                                新订单指数                         --        54.2
                                  价格指数                         --        55.6
    2350 日本外汇储备(亿美元)                           6月        --      12,540
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                      前周        --   买超3,942
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --   卖超1,842
    
    7月6-7日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                              6月        --        46.7
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：  
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    7月4日(一)
    2330 澳洲AIG服务业指数                           6月          51.3       --
    
    7月5日(二)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                        5月         +0.2%     +0.3%
    0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)              5月     逆差22.18    逆差15
             商品和服务进口                                        +2%       -- 
             商品和服务出口                                        +1%       -- 
    0145 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)           6月          52.7       -- 
    0200 日本服务业PMI                               6月          49.4       --
    0430 澳洲央行利率决定                            7月         1.75%     1.75%
    0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI                 6月          51.9      50.2
    0750 法国Markit服务业PMI                         6月          49.9      49.9
                   综合PMI                                        49.6       -- 
    0755 德国Markit服务业PMI                         6月          53.7      53.2
                   综合PMI                                        54.4      54.1
    0800 欧元区Markit服务业PMI                   6月终值          52.8      52.4
                     综合PMI                                      53.1      52.8
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                    6月          52.3      52.7
    0900 欧元区零售销售(较前月)                      5月         +0.4%     +0.4%
                       (较上年同期)                              +1.6%     +1.6%
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数      6月         715.8       -- 
    1400 美国工厂订单(较前月)                        5月         -1.0%     -0.9%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                          +0.1%       -- 
             耐久财(耐用品)订单(较前月)        5月修正值         -2.3%       -- 
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                        -0.3%       -- 
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                        -0.9%       -- 
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                  -0.4%       -- (完)            
  
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚/王洋；审校 龚芳)

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