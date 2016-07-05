主要国家经济指标预测--7月6日****

标题新闻：丰田汽车将开始在阿联酋测试氢燃料电池汽车
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月6日(三) 0600 德国工业订单(较前月) 5月 +1.0% -2.0% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差400 逆差374 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 5月 逆差27.0 逆差29.4 出口(亿加元) -- 418.1 进口(亿加元) -- 447.5 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 6月终值 -- 51.3 综合PMI -- 51.2 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 6月 53.3 52.9 企业活动指数 55.7 55.1 就业指数 -- 49.7 新订单指数 -- 54.2 价格指数 -- 55.6 2350 日本外汇储备(亿美元) 6月 -- 12,540 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,942 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,842 7月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 6月 -- 46.7 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月4日(一) 2330 澳洲AIG服务业指数 6月 51.3 -- 7月5日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 5月 +0.2% +0.3% 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 5月 逆差22.18 逆差15 商品和服务进口 +2% -- 商品和服务出口 +1% -- 0145 中国财新服务业采购经理人指数(PMI) 6月 52.7 -- 0200 日本服务业PMI 6月 49.4 -- 0430 澳洲央行利率决定 7月 1.75% 1.75% 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 6月 51.9 50.2 0750 法国Markit服务业PMI 6月 49.9 49.9 综合PMI 49.6 -- 0755 德国Markit服务业PMI 6月 53.7 53.2 综合PMI 54.4 54.1 0800 欧元区Markit服务业PMI 6月终值 52.8 52.4 综合PMI 53.1 52.8 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 6月 52.3 52.7 0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.6% +1.6% 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 6月 715.8 -- 1400 美国工厂订单(较前月) 5月 -1.0% -0.9% 扣除运输的工厂订单(较前月) +0.1% -- 耐久财(耐用品)订单(较前月) 5月修正值 -2.3% -- 扣除运输的耐久财订单(较前月) -0.3% -- 扣除国防的耐久财订单(较前月) -0.9% -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -0.4% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚/王洋；审校 龚芳)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。