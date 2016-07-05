台湾债市：10年券殖利率放量收创新低，受央行意外降短率举措激励

* 10年券殖利率放量收创新低

* 央行意外降短率，市场料央行将再出手

* 短线观察央行后续有无再降短率动作

* 明日105/4殖利率预估在0.69-0.72%

路透台北7月5日 - 台湾10年期公债105/4 周二殖利率放量收创新低。交易员表示，因央行今早无预警进一步调降隔拆利率，引发市场预期后续有望再祭宽松措施联想，带动殖利率再挫低。

他们指出，市场原预估短线央行降息利多已反应完毕，且感觉底部已大致形成，未料今天一大早央行突然出手重重一击，殖利率瞬间急挫，市场气氛瞬间转多。

〞今天被央行重重打了一拳，今年大家的目标都达到了，明天如果再降，大家会疯狂。〞一大型外银交易员说。

他表示，央行未来动作变幻莫测，10年券殖利率料将跌破0.70%；在央行想法现在很难预料之下，短线料暂时会守住在0.70%，惟殖利率下滑趋势短线不致扭弯。

台湾银行间隔夜拆款周二开低在0.179%，上日收在0.180%。二位大型银行交易员表示，这是央行授意引导短率向下。

一大型证券商交易员指出，央行今早再出手降短率，下调幅度虽仅0.1个基点，但重点不是降幅多少，而是趋势往下降，市场因而放大解读，普遍预期央行后续还会有动作；而受央行降短率带动，20年期长券105/6 殖利率今日亦收跌4.9个基点。

他认为，央行早盘突如其来的意外降短率举措，不但带给市场〞意外惊喜〞，市场均预期接下来不排除还会有其他惊喜，〞太快了太快了，慢一下比较好，10年券绝对会跌破0.700%！〞

一大型银行交易员表示，就经济基本面观察，未来利率走势将是易下难上，而且只会越走越低，〞谁知道老大今天在玩什么把戏啊，但看到隔拆利率再降，大家先捉先赢、先做多再说。〞

交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间在0.69-0.72%；五年期公债105/8殖利率主要区间在0.51-0.53%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -1.72 0.5178% *0.5150-0.5300% 28.5 10 105/4 -3.85 0.7015% *0.7001-0.7380% 230.0 注：*表示创该券交易以来殖利率新低。

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5 105/8 0.5178%

3 105/1 没有成交