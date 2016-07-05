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亚洲 | 2016年 7月 5日 星期二 10:55 BJT

日本股市：早盘下跌结束六连涨，因日圆走强且银行股表现逊于大盘

“尽管对于美元再次跌破100日圆的担忧已经消退，但就目前汇率水准而言，仍对日本制造企业的获利产生影响，”大和证券股市分析师高桥和宏表示。

他并称，美国周五公布就业数据前，投资者将不会大举建仓。

眼下市场为欧洲银行业健康状况以及对手风险感到烦恼，日本银行类股 表现不佳，下跌1.6%。

受银行股跌势拖累，欧洲股市周一收低。此前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)的发言人表示，该国并未打算违反欧盟规定，向其银行业注入数以十亿欧元计的公共资金。

出口类股亦下滑，丰田汽车 小跌0.12%，本田汽车 跌1.45%。

东证股价指数 早盘收低0.7%至1,253.24点，JPX-日经400指数 也下滑0.7%至11,313.72点。(完)

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