台湾汇市：台币兑美元随韩元走跌，获利回吐卖压出笼

路透台北7月5日 - 台币兑美元 周二早盘走跌，盘初亚股走弱，外资汇出。汇银人士指出，盘初韩元走疲，台币亦走势偏弱，部分获利回吐卖压出笼。

他们表示，有大型外商银盘初汇出，但也见小幅汇入；台币回到32.200弱方之上，则有出口商抛汇。

〞亚股跌了，获利卖压出来了。〞一位大型商银交易员说。

他们认为，台股与台币近期一直偏强，获利卖压回吐也很正常，而出口商也有小幅抛汇。盘初成交平平，至10:30分左右成交2.31亿美元。

台湾央行上周四如市场预期连四季降息半码(0.125个百分点)。银行业者及财金官员均称，降息半码对提振景气帮助不大，但在心理面能发挥稳定效果，且接下来还有美国总统大选等全球不确定因素充斥，央行必须保留货币政策空间。

本地时间10:42，韩元兑美元 报1,153.5，上日收在1,146.9；台股加权指数 则跌0.45%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.165/32.185，上日收在32.125。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.200-32.300

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