台湾汇市：台币兑美元随韩元走跌，获利回吐卖压出笼

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透台北7月5日 - 台币兑美元 周二早盘走跌，盘初亚股走弱，外资汇出。汇银人士指出，盘初韩元走疲，台币亦走势偏弱，部分获利回吐卖压出笼。
他们表示，有大型外商银盘初汇出，但也见小幅汇入；台币回到32.200弱方之上，则有出口商抛汇。
〞亚股跌了，获利卖压出来了。〞一位大型商银交易员说。
他们认为，台股与台币近期一直偏强，获利卖压回吐也很正常，而出口商也有小幅抛汇。盘初成交平平，至10:30分左右成交2.31亿美元。
台湾央行上周四如市场预期连四季降息半码(0.125个百分点)。银行业者及财金官员均称，降息半码对提振景气帮助不大，但在心理面能发挥稳定效果，且接下来还有美国总统大选等全球不确定因素充斥，央行必须保留货币政策空间。
本地时间10:42，韩元兑美元 报1,153.5，上日收在1,146.9；台股加权指数 则跌0.45%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.165/32.185，上日收在32.125。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.200-32.300
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纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
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