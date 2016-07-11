修正-中国债市：6月托管增量1.47万亿创新高，地方债仍是主力占逾七成--中债登(7月5日)

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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(更正：内文表格“4月末”有误，应为“6月末”。)
路透上海7月5日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，6月末债券托管余额为40.08万亿元人民币，当月增加近1.47万亿，创单月增量新高。其中地方债新增占比超过七成，仍是带动托管量大增的领头羊。
按机构统计，商业银行当月增持量9,553亿元，亦为单月增持量新高；基金托管增量为3,279亿元，仅次于去年12月，为历史次高。
此外，境外机构当月增持400亿元，为2014年有统计数据以来新高；信用社则出现近期较为少见的单月减持；非银机构中，保险机构和券商托管量均仅有微幅增长。
按债券品种看，6月政府债券共净增12,523亿元，其中地方债为10,747亿元，都是单月增量新高；政策性金融债本月托管增量增加1,789亿元。
据路透统计，截至今日，今年以来地方债已发行近3.58万亿元，其中公开招标方式占约75%。
以下为2016年6月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
6月末 当月增减 当年累计增
减 合计 400,770 14,674 50,358 特殊结算成员 23,824 349 3,723 商业银行 252,162 9,553 30,969 其中：全国性商业银行 197,117 7,650 23,309
城市商业银行 33,128 1,350 4,254
农村商业银行 17,668 355 3,052 保险机构 20,410 22 -2,117 基金类 61,324 3,279 13,258 其中：商业银行理财产品 7,289 315 2,531 境外机构 6,635 401 610
中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇/杨淑祯)
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