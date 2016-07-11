修正-中国债市：6月托管增量1.47万亿创新高，地方债仍是主力占逾七成--中债登(7月5日)

(更正：内文表格“4月末”有误，应为“6月末”。)

路透上海7月5日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，6月末债券托管余额为40.08万亿元人民币，当月增加近1.47万亿，创单月增量新高。其中地方债新增占比超过七成，仍是带动托管量大增的领头羊。

按机构统计，商业银行当月增持量9,553亿元，亦为单月增持量新高；基金托管增量为3,279亿元，仅次于去年12月，为历史次高。

此外，境外机构当月增持400亿元，为2014年有统计数据以来新高；信用社则出现近期较为少见的单月减持；非银机构中，保险机构和券商托管量均仅有微幅增长。

按债券品种看，6月政府债券共净增12,523亿元，其中地方债为10,747亿元，都是单月增量新高；政策性金融债本月托管增量增加1,789亿元。

据路透统计，截至今日，今年以来地方债已发行近3.58万亿元，其中公开招标方式占约75%。

以下为2016年6月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

6月末 当月增减 当年累计增

减 合计 400,770 14,674 50,358 特殊结算成员 23,824 349 3,723 商业银行 252,162 9,553 30,969 其中：全国性商业银行 197,117 7,650 23,309

城市商业银行 33,128 1,350 4,254

农村商业银行 17,668 355 3,052 保险机构 20,410 22 -2,117 基金类 61,324 3,279 13,258 其中：商业银行理财产品 7,289 315 2,531 境外机构 6,635 401 610

中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。