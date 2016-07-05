台湾债市：10年券殖利率走跌创新低，因央行突然出手下调拆款利率

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透台北7月5日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周二早盘走跌。交易员表示，受到央行突然松手下调隔拆款0.1个基点激励，殖利率进一步挫低，跌破0.72%并创新低。
一位不愿具名央行官员称，今天隔拆利率下调0.1个基点，主要反应市场资金状况，因提存期初资金较宽松。
交易员称，市场原估央行这波降息利多已反应完毕，短线债市不会有行情，殖利率亦将陷入区间盘整；岂料今天一大早央行就出手，无预警进一步下调隔拆利率，引发市场揣测利率还有下调空间。
〞央行异于往常一次调足，早上突然出手，随时加演，大家都叫好啊。〞一大型银行交易员说。
他表示，央行突如其来的降短率动作，料短线利率将易下难上，央行接下来还有没有其他动作，目前只能边走边看；但央行这次改采〞分次〞调降短率的方式，已引发央行随时都可能下调短率的预期心理，进而带动殖利率下跌。
他们并称，从今日央行举措观察，市场气氛已明显转多，因央行缓慢微调短率，动作虽不大、速度也很缓慢，惟殖利率将跟着缓步走跌。
本地时间10:46，10年券105/4 殖利率跌2.20基点至0.7180%，成交178.0亿台币。稍早曾创盘中新低至0.7180%，此前低位为7月1日的0.7250%。
而五年券105/8 殖利率跌1.30基点至0.5220%，成交18.0亿台币；另台股加权指数 则跌0.44%。
台湾银行间隔夜拆款周二开低在0.179%，上日收在0.180%。二位大型银行交易员表示，这是央行授意引导短率向下。
交易员预估，今日105/4及105/8公债殖利率主要交投区间将分别在0.71-0.74%、0.51-0.54%。
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路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
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