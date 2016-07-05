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亚洲 | 2016年 7月 5日 星期二 11:11 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元守住1,150关口

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* 美元兑韩元亚洲早盘大部分时间都限于1,150-1,155韩元区间

* 美元/韩元开高，并从1,149一路升向1,154.9，之后卖家出手，抑制了涨势

* 韩国综合股价指数小跌0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.75%

* 美国周五将公布非农就业报告--市场预计上月表现疲弱后，该数据将有所好转(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 白云)

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