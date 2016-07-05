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亚洲 | 2016年 7月 5日 星期二 11:27 BJT

《全球汇市》日圆坚挺，澳元在央行公布决议前下跌

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.1132  1.1154  -0.20  +2.50  1.0860
    美元/日圆            102.12  102.55  -0.42 -15.11  120.30
    欧元/日圆         113.69  114.34  -0.57 -12.86  130.47
    美元/瑞郎            0.9709  0.9708  +0.01  -3.08  1.0018
    英镑/美元            1.3255  1.3289  -0.26 -10.06  1.4738
    美元/加元            1.2876  1.2843  +0.26  -6.96  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6799  6.6741  +0.09  +1.70  6.5680
    澳元/美元            0.7514  0.7534  -0.27  +3.29  0.7275
    新西兰元/美元        0.7203  0.7226  -0.32  +5.54  0.6825
    澳元/日圆         76.750  77.280  -0.69 -12.41  87.620
    新西兰元/日圆     73.580  74.080  -0.67 -10.25  81.980
    英镑/日圆         135.38  136.26  -0.65 -23.61  177.22
    澳元/新西兰元     1.0427  1.0423  +0.04  -2.22  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 李春喜/刘秀红/侯雪苹/龚芳; 审校 李爽/李春喜/许娜/于春红/王丽鑫)

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