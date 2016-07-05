《全球汇市》日圆坚挺，澳元在央行公布决议前下跌

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1132 1.1154 -0.20 +2.50 1.0860 美元/日圆 102.12 102.55 -0.42 -15.11 120.30 欧元/日圆 113.69 114.34 -0.57 -12.86 130.47 美元/瑞郎 0.9709 0.9708 +0.01 -3.08 1.0018 英镑/美元 1.3255 1.3289 -0.26 -10.06 1.4738 美元/加元 1.2876 1.2843 +0.26 -6.96 1.3839 美元/离岸人民币 6.6799 6.6741 +0.09 +1.70 6.5680 澳元/美元 0.7514 0.7534 -0.27 +3.29 0.7275 新西兰元/美元 0.7203 0.7226 -0.32 +5.54 0.6825 澳元/日圆 76.750 77.280 -0.69 -12.41 87.620 新西兰元/日圆 73.580 74.080 -0.67 -10.25 81.980 英镑/日圆 135.38 136.26 -0.65 -23.61 177.22 澳元/新西兰元 1.0427 1.0423 +0.04 -2.22 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红/侯雪苹/龚芳; 审校 李爽/李春喜/许娜/于春红/王丽鑫)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。