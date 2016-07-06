《中国企业债发行日程表》--7月6日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *望城经开区 至多27 7 7/12簿记建档 -- AA 7/13-7/14 财富证券 建设开发公司双创孵化专项债券 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进公司担保) ========================================================================================= 湖北交通投资 10 可续期 7/1簿记建档 4.00% AAA 7/4-7/6 海通证券 集团 (7天Shibor基准浮息/每五年重定价/附发行人续期选择权) 银河证券 (若发行人选择延长期限，第六及第11年起，基本利差可分别上调100和200个基点) ========================================================================================= 抚州临川城镇 15 7 7/4簿记建档 *5.68% AA- 7/5-7/7 天风证券 建设开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/发行人以自有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 南通通州区 10 7 7/6簿记建档 *上限5.00% AA 7/7-7/11 中信建投证券 惠通投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/中证信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 重庆南川区 12 7 7/7簿记建档 *上限5.20% AA 7/8-7/11 中信建投证券 城市建设投资(第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保和东北中小企业信用再担保公司担保) ========================================================================================= 岳阳云溪区 13 7 7/7簿记建档 -- AA- 7/8-7/12 西南证券 城市建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 湖南攸州 10.8 7 7/6簿记建档 *上限6.50% AA 7/7-7/13 国信证券 投资发展集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 安徽江南产业 5 7 7/7簿记建档 -- AA 7/8-7/13 申万宏源证券 集中区建设投资发展集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *潍坊公信国资 4 10 7/12簿记建档 -- AAA 7/13-7/15 中泰证券 经营寒亭停车场专项债 (第3-10年末还9%-16%本金/中合中小企业融资担保公司担保/资产或收益权抵质押) ========================================================================================= *丰县城市投资 13 5 7/12簿记建档 -- AA 7/13-7/15 银河证券 发展公司棚改项目收益债券 (第3-5年末还45%、35%、20%本金/丰县经济开发区投资发展公司为差额补偿人) ========================================================================================= 宝庆工业集中区 15 10 7/1簿记建档 5.78% AA 7/4-7/5 金元证券 湘商产业园项目收益债 (第3-10年末还7.5%-15%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次