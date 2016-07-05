中国债市动态：现券收益率小幅上行，但一级新债表现坚挺带动情绪好转

路透上海7月5日 - 中国银行间债市周二现券收益率早盘延续小幅上行，但国开行新债招标好于预期，显示一级市场需求坚挺，带动二级情绪有所企稳。

交易员提及，尽管月初降准预期暂落空、央行公开市场大规模净回笼，但资金面仍维持宽裕，为债市提供支撑；风险资产方面，今日中国大宗商品回调、股市涨幅亦较前日收敛，对避险情绪的打压有所减缓。短期料债市维持震荡，等待6月CPI等数据予以更多指引。

上海一银行交易员称，早盘现券收益率略有上行，但幅度不及前日，“这波应该反弹不会太大，毕竟资金还松，今天国开债倍数也都很高；委外（配置债券）的钱还是很多的。”

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 为3.1875%/3.1775%，上日尾盘在3.1725%/3.1650%；剩余期限近10年的国债160010券最新报价 为2.8550%/2.8201%，上日尾盘在2.8450%/2.8300%。

中国国家开发银行上午招标发行的一年、五年、10年和20年期固息债，中标利率/收益率依次为2.35%、2.9230%、3.1511%和3.7901%，对应投标倍数为7.61倍、4.37倍、3.81倍和4.19倍。其中一年期新发债利率低于预期，其余三期增发债则均接近预期。

有交易员称，在招标结果出炉后，剩余期限约10年的国开债活跃券160210在3.18%附近有反复tkn（主动买盘）成交。

上述上海一银行交易员认为，近期大宗商品上行引发债市对通胀压力的担忧，但预计6月CPI走高概率不大，加之今日大宗商品多有回落，还难言是趋势性上涨。

上海另一银行交易员亦认为，在本周CPI出炉之前，料债券收益率维持震荡，不会有太大的机会，但反弹空间亦有限。

中国国家统计局将于周日(10日)公布6月CPI和PPI。路透综合近40家机构预测中值结果显示，随着鲜菜价格继续下跌、猪肉价格涨幅收窄，食品价格整体下行，加之去年同期较高的基数，6月CPI同比增速料有所放缓；而在原油等大宗商品价格续涨之下，6月PPI降幅有望连续第六个月收窄。

中国央行公开市场周二进行400亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持平于2.25%。据此计算，单日净回笼1,400亿元；周一净回笼规模为1,800亿元。