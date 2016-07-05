中国货币市场：资金仍宽回购利率平稳，公开市场继续逾千亿回笼影响不大

路透上海7月5日 - 中国银行间市场周二资金面仍旧宽松无虞，主要回购利率较为平稳。交易员称，月初资金供给充沛局面依然，央行公开市场虽连续两日均回笼逾千亿元，但丝毫无碍资金拆解难度，场内仍可见部分机构减点融出。

“很泛滥，九点半不到就各种减(点)了，估计等omo继续回笼会平衡一点，”上海一银行交易员称，季末央行投放的多，所以公开市场回收一些也影响不大；此外，今日虽然例行缴准，但对流动性影响基本没任何感觉。

而亦有机构表示，“我们家上午减点倒是没有，加权价格融出，不过没什么需求”。

央行公开市场今日进行400亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净回笼1,400亿元。逆回购存量也从6月末9,600亿元近期高点，降至5,200亿元。

对于未来预期，北京一银行交易员称，预计整体宽松格局应该不会有大的改变，七月中下旬有MLF到期，但是目前流动性来看，影响应该也较为有限。

“季末都过了，到期资金冲击不会大吧， ”她称。

据路透统计，自7月13日-7月25日，MLF(中期借贷便利)到期规模总计逾4,000亿元。

中国央行货币政策委员会2016年第二季度例会日前举行，会议表示继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9723 1.9691 +0.32

七天 2.2593 2.2783 -1.90

14天 2.7217 2.7326 -1.09

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.6100 2.4350 +17.50

七天 2.4500 2.6350 -18.50

14天 2.5000 2.2000 +30.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00

七天 2.3500 2.3800 -3.00

14天 2.7200 2.7200 +0.00

Shibor

其中:隔夜 2.0070 2.0140 -0.70

七天 2.3440 2.3550 -1.10

三个月 2.9605 2.9672 -0.67