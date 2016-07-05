《中国新债预测》一年和10年期国债加权收益率均值2.34%和2.84%

* 招标品种: 财政部一年和10年续发国债

* 招标金额: 260亿元/330亿元人民币

* 招标时间: 周三(7月6日)10:35-11:35

* 受访人数: 10位(银行、券商)

* 预测区间: 一年：2.30%-2.40%；10年：2.80%-2.88%

* 预测均值: 一年：2.34%；10年：2.84%(按各家机构预测值平均)

路透上海7月5日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，周初债市二级承压调整，不过从一级招标情况看情绪仍属稳定，表明配置需求依然有支撑，预计明日两期国债定位接近现券，预测均值分别为2.34%和2.84%。

上海一银行交易员称，今日盘初现券延续了昨日的弱势，但收益率上行力道明显减弱，之后的国开行新债招标情况尚可，二级也跟随有所回稳；短期内现券料步入震荡走势，波幅缩窄，一级市场表现或亦会较为稳定。

北京一银行交易员谈到，在二季度追加投标规则放宽后，降低了国债承销团成员完成考核指标的难度，机构也不必为了在首场中标而拼命压低标位，这也保证了在市况相对平稳的时候，国债定位不大会明显低于二级水平，“如果明天（二级）没有大波动，国债（招标）也不会有啥意外。”

国开行 上午招标发行的1/5/10/20年四期固息债，除一年品种明显偏低外，其余三期债定位均接近预期。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年和10年期品种最新收益率分别为2.3611%和2.8314%。

明日招标的一年期品种为财政部今年第11期国债 的第二次续发，10年为第10期 的第二次续发。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。对应标的券最新成交分别为2.3450%和2.8450%。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，两期国债的票面利率分别为2.30%和2.90%。10年期国债发行手续费为承销面值的0.1%。

上述两期债均采用混合式招标方式，标的为价格。具体招标时间为7月6日10:35至11:35，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至7月7日进行分销；7月11日起与之前发行的同期国债合并上市交易。