更正-欧洲金融：ABN及ING为未加注适当警示的衍生品增提拨备

(更正：因译文有误，倒数第二段应更正为荷兰国际集团则将提列1.5“亿”欧元拨备)

路透阿姆斯特丹7月5日 - 荷兰银行(ABN Amro) 及荷兰国际集团(ING) 周二表示，对于2011至2014年间购买利率对冲产品的客户所发出的抱怨，他们已经增提拨备加以因应。

多个监管机构已经发现，这类产品在利率猛烈下跌时会有造成损失的可能，而客户并未获充分告知此一风险，监管机构在12月时表示，银行业者自身的补偿政策至今仍不够充分。

荷兰银行周一表示，将提列3.6亿欧元(4.0054亿美元)拨备，以补偿这些客户，荷兰国际集团则将提列1.5亿欧元拨备。