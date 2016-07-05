更正-欧洲金融：ABN及ING为未加注适当警示的衍生品增提拨备

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
(更正：因译文有误，倒数第二段应更正为荷兰国际集团则将提列1.5“亿”欧元拨备)
路透阿姆斯特丹7月5日 - 荷兰银行(ABN Amro) 及荷兰国际集团(ING) 周二表示，对于2011至2014年间购买利率对冲产品的客户所发出的抱怨，他们已经增提拨备加以因应。
多个监管机构已经发现，这类产品在利率猛烈下跌时会有造成损失的可能，而客户并未获充分告知此一风险，监管机构在12月时表示，银行业者自身的补偿政策至今仍不够充分。
荷兰银行周一表示，将提列3.6亿欧元(4.0054亿美元)拨备，以补偿这些客户，荷兰国际集团则将提列1.5亿欧元拨备。
荷兰合作银行至今尚未就此事置评，该行也是这类产品的主要供应方。(完)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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