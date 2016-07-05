国际油市：油价跌破50美元，受累于围绕经济和原油需求的担忧

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
“全球经济前景恶化、金融市场不确定性，及其对关键地区石油需求增长的波及效应，可能会加剧原已低迷的工业需求趋势，”巴克莱在一份客户报告中说。
中国未来数周将公布的一连串数据料显示，贸易和投资继续表现疲弱，工业产出迟缓，外汇储备再次下降，令人进一步预计中国政府将很快推出更多经济支撑措施。
摩根大通在其最新油市展望中说，“宏观经济风险可能会拖累油价”，但该行也称，油价在今年及明年期间仍可能会上涨，因库存在减少，且政治风险和老化油田将令市场供应收紧。
摩根大通表示，预计布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)今年均价分别为每桶47.30和46.66美元，较上次预期提高2美元；明年均价都为每桶56.75美元，较上次预期提高1.75美元。
因陆地油罐已满，不能卸货，多艘载有炼制汽油原料的油轮在纽约港外下锚停泊，成为成品油供应过剩的最新证明。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/艾茂林; 审校 高琦/蔡美珍)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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