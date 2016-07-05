国际油市：油价跌破50美元，受累于围绕经济和原油需求的担忧

“全球经济前景恶化、金融市场不确定性，及其对关键地区石油需求增长的波及效应，可能会加剧原已低迷的工业需求趋势，”巴克莱在一份客户报告中说。

中国未来数周将公布的一连串数据料显示，贸易和投资继续表现疲弱，工业产出迟缓，外汇储备再次下降，令人进一步预计中国政府将很快推出更多经济支撑措施。

摩根大通在其最新油市展望中说，“宏观经济风险可能会拖累油价”，但该行也称，油价在今年及明年期间仍可能会上涨，因库存在减少，且政治风险和老化油田将令市场供应收紧。

摩根大通表示，预计布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)今年均价分别为每桶47.30和46.66美元，较上次预期提高2美元；明年均价都为每桶56.75美元，较上次预期提高1.75美元。

因陆地油罐已满，不能卸货，多艘载有炼制汽油原料的油轮在纽约港外下锚停泊，成为成品油供应过剩的最新证明。(完)

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