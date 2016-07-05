英国财政：欧盟官员怀疑英国会否削减公司税

路透巴黎7月5日 - 欧盟经济事务专员莫斯科维奇(Pierre Moscovici)周二称，英国削减公司税至15%以下的计划很糟糕，还表示他怀疑这一计划会否实行。

英国财政大臣奥斯本周一宣布削减公司税，试图缓冲英国脱欧的冲击。

“我认为降到15%不是个好主意...，这对英国的财政收入而言是相当大的损失，而且英国的赤字现在已经很高了，”莫斯科维奇说道。

奥斯本并未给出减税的目标日期。之前他曾表示到2020年以前将会把公司税从现在的20%减到17%。全球最发达国家的平均税率为25%。(完)