英国财政：欧盟官员怀疑英国会否削减公司税

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透巴黎7月5日 - 欧盟经济事务专员莫斯科维奇(Pierre Moscovici)周二称，英国削减公司税至15%以下的计划很糟糕，还表示他怀疑这一计划会否实行。
英国财政大臣奥斯本周一宣布削减公司税，试图缓冲英国脱欧的冲击。
“我认为降到15%不是个好主意...，这对英国的财政收入而言是相当大的损失，而且英国的赤字现在已经很高了，”莫斯科维奇说道。
奥斯本并未给出减税的目标日期。之前他曾表示到2020年以前将会把公司税从现在的20%减到17%。全球最发达国家的平均税率为25%。(完)
(编译 王琛；审校 孙茉莉)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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