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市场报道 | 2016年 7月 5日 星期二 15:46 BJT

《汇市简讯》1.3207反转成为英镑/美元阻力位，关注英国数据

0736GMT

* 1.3163是英镑兑美元八日低点，此前1.32下方的停止单触发

* 英镑跌破1.32，受一家基金暂停英国地产基金交易消息打压

* 1.3207(6月30日低点)及1.3242(亚洲低点)现在成为阻力水准

* 英国6月服务业PMI定于0830GMT公布

* 如果数据低于预期，可能引发英镑测试/跌破1.3122(最近触及的31年低点)(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 刘秀红)

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