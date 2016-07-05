《汇市简讯》1.3207反转成为英镑/美元阻力位，关注英国数据

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
0736GMT
* 1.3163是英镑兑美元八日低点，此前1.32下方的停止单触发
* 英镑跌破1.32，受一家基金暂停英国地产基金交易消息打压
* 1.3207(6月30日低点)及1.3242(亚洲低点)现在成为阻力水准
* 英国6月服务业PMI定于0830GMT公布
* 如果数据低于预期，可能引发英镑测试/跌破1.3122(最近触及的31年低点)(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 刘秀红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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