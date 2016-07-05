表格：外资在韩国股市买超131亿韩元，连续第五日买超

台湾债市：指标五年券106/2殖利率续收跌，空单大增引发轧空行情
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周二续收跌。交易员表示，106/2空单昨日由86.5亿大增至114亿台币，且多单进场意愿还不低，今日银行端买盘现踪，稍现轧空行情。
路透首尔7月5日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0724GMT，外资在韩国股市买超131 亿韩元，为连续第五个交易日买超，期间累计买超规模为9,067亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 7月 5日 13.1 -210.3 137.5 ^7月 4日 179.4 -145.4 -66.5 7月 1日 252.5 -90.8 -205.3 6月30日 403.4 -248.6 38.2 6月29日 58.3 -63.3 -22.4 6月28日 -368.0 154.2 167.5 6月27日 -237.2 408.2 -216.4 6月24日 -149.8 55.3 34.9 6月23日 29.1 189.1 -264.7 6月22日 30.0 172.9 -250.8 6月21日 -110.0 -30.4 90.8 6月20日 20.7 116.1 -181.2 6月17日 -98.1 56.9 -7.2 6月16日 42.3 -209.6 116.4 6月15日 -21.1 -57.2 168.1 ---------------------------------------------------- 本月以来 445.0 -446.4 -134.2 ---------------------------------------------------- 今年以来 4,146.6 -1,617.3 -3,623.1 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周二续收跌。交易员表示，106/2空单昨日由86.5亿大增至114亿台币，且多单进场意愿还不低，今日银行端买盘现踪，稍现轧空行情。
路透台北1月17日 - 台湾期货交易所周二表示，将于5月中旬推动盘后交易平台，并同时推出美国道琼工业指数 及S&P 500指数 期货，届时将总计有台股期货等共计11档期货商品可交易至凌晨五点，与新加坡、香港等国际性交易所同步。
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