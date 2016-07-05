表格：外资在韩国股市买超131亿韩元，连续第五日买超

台湾证券：期交所5月中将推盘后交易平台，全天候交易可期

路透台北1月17日 - 台湾期货交易所周二表示，将于5月中旬推动盘后交易平台，并同时推出美国道琼工业指数 及S&P 500指数 期货，届时将总计有台股期货等共计11档期货商品可交易至凌晨五点，与新加坡、香港等国际性交易所同步。