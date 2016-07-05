重温稿-《中国新债预测》一年和10年期国债加权收益率均值2.34%和2.84%

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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* 招标品种: 财政部一年和10年续发国债
* 招标金额: 260亿元/330亿元人民币
* 招标时间: 周三(7月6日)10:35-11:35
* 受访人数: 10位(银行、券商)
* 预测区间: 一年：2.30%-2.40%；10年：2.80%-2.88%
* 预测均值: 一年：2.34%；10年：2.84%(按各家机构预测值平均)
路透上海7月5日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，周初债市二级承压调整，不过从一级招标情况看情绪仍属稳定，表明配置需求依然有支撑，预计明日两期国债定位接近现券，预测均值分别为2.34%和2.84%。
上海一银行交易员称，今日盘初现券延续了昨日的弱势，但收益率上行力道明显减弱，之后的国开行新债招标情况尚可，二级也跟随有所回稳；短期内现券料步入震荡走势，波幅缩窄，一级市场表现或亦会较为稳定。
北京一银行交易员谈到，在二季度追加投标规则放宽后，降低了国债承销团成员完成考核指标的难度，机构也不必为了在首场中标而拼命压低标位，这也保证了在市况相对平稳的时候，国债定位不大会明显低于二级水平，“如果明天（二级）没有大波动，国债（招标）也不会有啥意外。”
国开行 上午招标发行的1/5/10/20年四期固息债，除一年品种明显偏低外，其余三期债定位均接近预期。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年和10年期品种最新收益率分别为2.3611%和2.8314%。
明日招标的一年期品种为财政部今年第11期国债 的第二次续发，10年为第10期 的第二次续发。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。对应标的券最新成交分别为2.3450%和2.8450%。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，两期国债的票面利率分别为2.30%和2.90%。10年期国债发行手续费为承销面值的0.1%。
上述两期债均采用混合式招标方式，标的为价格。具体招标时间为7月6日10:35至11:35，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至7月7日进行分销；7月11日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
标位限定上，一年期投标标位变动幅度为0.01元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、15个和25个标位；10年期投标标位变动幅度为0.08元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为105个、20个和35个标位。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公