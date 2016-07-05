欧洲汇市：英镑回跌向31年低点，受退欧担忧情绪拖累

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
上述公告是在伦敦周一结束交易后公布，而美国周一逢独立纪念日假期休市，市场交易转趋清淡，交易商因而到了周二才首度有适当机会对该消息做出反应。
英镑兑美元 下跌超过1%至1.3145，创上周一跌至1.3122以来最低，而1.3122为1985年以来的最低，当时英镑两个交易日内就暴跌超过11%。
英镑兑欧元 下跌1%至0.8486英镑，为2013年10月以来最低。
“...标准人寿宣布暂停商用地产基金交易的确造成一些冲击，这也造成冒险意愿普遍转弱，”法国兴业银行的汇率策略师Alvin Tan表示。
英国6月服务业采购经理人指数(PMI)为52.3，路透调查预估为52.7。
“英镑短期仍面临下跌压力，因英国退欧公投之后英国经济急遽放缓的疑虑与日俱增，”三菱东京日联银行汇率分析师Lee Hardman在一份研究报告中指出。(完)
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(编译 王洋/张明钧; 审校 张涛)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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