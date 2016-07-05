欧洲汇市：英镑回跌向31年低点，受退欧担忧情绪拖累

上述公告是在伦敦周一结束交易后公布，而美国周一逢独立纪念日假期休市，市场交易转趋清淡，交易商因而到了周二才首度有适当机会对该消息做出反应。

英镑兑美元 下跌超过1%至1.3145，创上周一跌至1.3122以来最低，而1.3122为1985年以来的最低，当时英镑两个交易日内就暴跌超过11%。

英镑兑欧元 下跌1%至0.8486英镑，为2013年10月以来最低。

“...标准人寿宣布暂停商用地产基金交易的确造成一些冲击，这也造成冒险意愿普遍转弱，”法国兴业银行的汇率策略师Alvin Tan表示。

英国6月服务业采购经理人指数(PMI)为52.3，路透调查预估为52.7。

“英镑短期仍面临下跌压力，因英国退欧公投之后英国经济急遽放缓的疑虑与日俱增，”三菱东京日联银行汇率分析师Lee Hardman在一份研究报告中指出。(完)

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