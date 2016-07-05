台湾汇市：台币收跌终止连五涨，台股随亚股走软令外资汇出

* 台币兑美元终止连五涨，转收跌 * 台股下挫，外资反手汇出 * 央行小幅进场促贬台币 * 明日台币区间暂看32.250-32.350 路透台北7月5日 - 台币兑美元 周二收贬，终止先前连五日上涨。汇银人士称 ，台股 随亚股走弱，外资汇出，惟出口商些许抛汇支撑台币贬势。短期内须关注台 股走势。 汇银人士表示，今日亚股和亚币都走弱，外资买美元多于卖美元，且央行盘中及收盘都 进场促贬台币，尾盘促贬台币收弱2-3分。由于英国脱欧公投之后市场一度大跌，后又大涨 ，剧烈震荡，部分股汇市甚至回到公投前更高的水位，他们认为，此刻获利了结卖压出笼也 可以理解，未来先看股市的走向。 〞之前涨太凶了，本周大家回头想想，太过于乐观了，今天亚币走软，股市也回档了。 〞一位外商银交易员表示。 他们也说，6月外资大幅汇入，但是今日公布的外汇存底央行增加的美元部位却不多， 这显示央行逐步调节手中美元的部位。 台湾央行周二公布，6月末外汇存底为4,335.52亿美元，较上月增0. 03%或1.2亿美元。 交易员普遍认为，台股的高现金股利是全球股市一大特色，7-8月是台股发放现金股利 的高峰期，预估外资会有一波汇出潮。 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计， 今年发放最大额 现金股利企业为台积电 高达1,555.8亿台币的现金股利，将于7月21日发放。 本地时间16:53，韩元兑美元 报1,155.4，上日收在1,146.9；台股加权指数< .TWII>则跌0.51%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘略为缩减，看贬美元气氛稍收歛；目前一个月美元/台币远汇 报 32.283/32.333，上日收在32.125。 也有交易员表示，今年台币多次测试32.200关卡都没有办法有效站上，可见这个关卡短 期内恐难以突破，7月的台币区间先看32.2-32.6。 今日台币兑美元实质价位波动区间，上日区间为32.181-32.250。交易员预估，明日台 币区间在32.250-32.350。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.282 32.208 32.192-32.287 32.250 5.86 3.91 司 元太外汇经纪公 32.278 32.206 32.202-32.279 32.202 3.04 2.00 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.020 -0.065/-0.045 美元/台币六个月期 -0.105/-0.075 -0.140/-0.110 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)