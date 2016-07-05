全球贵金属：7月4日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓因美国休市未公布

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透7月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓 及同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓均未公布，因美国周一正 值独立日假期休市。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 30,669,302.7 7月1日 30,669,302.7 7月1日 -- -- iShares 333,544,890.8 7月1日 333,544,890.8 7月1日 -- -- (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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