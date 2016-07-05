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市场报道 | 2016年 7月 5日 星期二 17:05 BJT

全球贵金属：7月4日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓因美国休市未公布

路透7月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓
及同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓均未公布，因美国周一正
值独立日假期休市。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期    持仓量(盎司)     日期        变动    增减
    SPDR      30,669,302.7   7月1日    30,669,302.7   7月1日         --      --
    iShares  333,544,890.8   7月1日   333,544,890.8   7月1日         --      --
    (完)
        
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 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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