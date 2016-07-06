台湾经济指标预测--7月6日至8月19日

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 8月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/8 1600 出口 6月 -2.6%* -9.6% * 7月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/20 1600 外销订单 6月 -- -5.8% 年变动率 7/22 0830 季调失业率 6月 -- 3.96% 7/22 1600 工业生产指数 6月 -- +1.89% * 7月25日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/25 1620 M2年增率 6月 -- +4.14% * 8月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *8/5 1620 外汇存底 7月 -- 4,335.52亿美元 *8/5 0830 消费者物价指 7月 -- +0.90% 数(CPI) * 8月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差207.2亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第三季 -- 1.375% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1600 经济成长率 第二季 -- -0.68% (统计值) (第一季统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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