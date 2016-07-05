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市场报道 | 2016年 7月 5日 星期二 17:11 BJT

《汇市简讯》英镑/美元31年新低接近1.3100

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    * 1.3112是英镑在英国公布6月服务业PMI之后触及的31年新低
    * 6月服务业PMI为52.3，低于52.7的预期。89%回复是在6月24日前收
到的。
    * 英国央行6月没有干预市场
    * 1.3242-1.3284为亚洲交投区间，1.3240-1.3340是周一伦敦交投区
间。(完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 孙茉莉)

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