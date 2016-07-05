《汇市简讯》英镑/美元31年新低接近1.3100

0904GMT * 1.3112是英镑在英国公布6月服务业PMI之后触及的31年新低 * 6月服务业PMI为52.3，低于52.7的预期。89%回复是在6月24日前收 到的。 * 英国央行6月没有干预市场 * 1.3242-1.3284为亚洲交投区间，1.3240-1.3340是周一伦敦交投区 间。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 孙茉莉)