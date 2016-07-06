台湾货币市场：7月6日及本提存期资金预期变化一览表

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期3,802.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)3,783.1亿台币： 7/07 14亿台币 7/08 8亿台币 7/11 2,271亿台币 7/12 2,351.5亿台币 7/13 1,312.5亿台币 7/14 1,702.5亿台币 7/15 2,699亿台币 7/18 2,950.5亿台币 *7/19 4,150.8亿台币 7/20 1,936亿台币 7/21 2,318亿台币 7/22 1,615亿台币 7/25 2,423亿台币 7/26 2,723.5亿台币 7/27 3,931.5亿台币 7/28 3,169亿台币 7/29 1,568.50亿台币 8/01 3,443.80亿台币 *8/02 1,600亿台币 8/03 1,595亿台币 --国库券到期473.5亿台币。 07/27: 财105-3期国库券到期，天期为182天期，实际金额273.5亿台币。 08/03: 财105-4国库券到期，天期为182天期，实际金额200亿台币。 --公债还本与付息共787.84352亿台币。 07/17 90甲5期15息 14.5亿台币 07/17 104甲10期1息 1.875亿台币 07/18 103甲10期2息 4.5亿台币 07/20 100甲6期本金 700亿台币 07/20 100甲6期5息 14亿台币 07/20 101甲6期4息 12亿台币 07/26 102甲8期3息 8.33052亿台币 07/31 103甲11期2息 6.375亿台币 08/02 100甲7期5息 12.1875亿台币 08/02 102甲9期3息 14.0755亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/7：Canadian Imperial Bank of Commerce发行2.5亿美元债券。 --7/14: 中央银行标售两年期定存单，金额300亿，13日标售。 --7/19: 发行105/9期公债，目标金额300亿台币，天期为20年期，14日标售。 --7/27: 增额发行105/8期公债，目标金额300亿台币，天期为五年期，22日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 罗两莎)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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