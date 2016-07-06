重温稿-台湾货币市场：短率微幅下滑，因央行引导隔夜拆款利率向下

* 央行引导隔夜拆款利率开低至0.179% * 隔夜与一周拆款利率成交低位下移 * 银行对短票与公债RP利率有所坚持 记者 董永年 路透台北7月5日 - 台湾银行间拆款利率周二微幅走低，因央行引导隔夜拆款利率开低 。此令隔夜与一周拆款利率成交低位跌破0.180%至0.179%。 金融机构资调人士表示，昨日央行存单发行余额大减，今日又引导隔夜拆款利率下滑， 令市场资金相当宽松；惟拆入需求低迷，仍有赖于央行适度冲销方能去化多余头寸。 〞还没啦(排队等央行冲销)，但看起来应该会去。〞一位拆出方的大型银行公股交易员 说。 另一大型票券商交易主管认为，央行在降息及调降隔夜拆款利率2基点后，又即刻引导 短率缓跌，似在向金融机构传递应降低企业资金成本，以利经济尽早复苏。 台湾银行间隔夜拆款周二开低在0.179%，上日收在0.180%。二位大型银行交易员表示， 这是央行授意引导短率向下。 本地时间17:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.282 32.208 台湾加权股价指数<.TWII 8,716.07 8,760.58 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.210% 0.180-0.210% --一周拆款利率区间 0.179-0.300% 0.180-0.300% --两周拆款利率区间 0.200-0.300% 0.200-0.300% **短票利率持稳** 短票方面，交易员表示，今日银行买票利率主要维持在0.30%，不过票券商仍不气馁， 认为短期内有机会下调。 交易商指出，大型龙头银行本旬因寿险满期金影响，资金运用料以买票为主。且今日需 求量不小，但因票券商考量月底额度，因此供应量有限。由于龙头银行利率开在0.30%，中 小型银行若有买票需求，可能要开出更具吸引力的条件才行。 〞一直卡在0.30%，0.29%很少。〞一家大型票券商交易员说。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.301%，区间为0.28-0.37%，成 交量88.64亿台币；前日加权平均利率为0.304%，区间为0.30-0.36%，成交量65.01亿台币。 台湾央行周二发行2,086.5亿台币定存单，相较今日定期存单到期金额2,035台币，存单 发行余额增51.5亿。 本周到期央行定存单共1兆2,437.3亿台币，余日分别为：周三3,802.50亿、周四14亿及 周五8亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为388亿台币，累计超额准备758亿台币、加计 前期1%的超额准备为3,037亿台币。 **投信RP利率下调** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，旬初资金宽松，客户找券需求渐增，不过银 行端对利率仍有坚持，因此只能从较有弹性的投信端调整。 一位票券商交易员表示，投信资金回流明显，因此昨天将成交利率下调2-3个基点，公 债RP成交利率在0.23%，公司债则在0.28%附近。 〞我们现在库存低，客户利率要下来才能做。〞一位大型票券商交易员说。 另一证券商交易员则称，央行降息后，试图将与银行承作的公债RP利率调至0.30%以下 ，但遭遇不少抵抗；不过也有银行愿意调低，只是要将十几亿的资金缺口全包，由此看银行 的坚持也不是铁板一块。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率在0.27-0.30%，与银行承作的公债RP利 率则主要成交在0.29-0.30%，上日在0.28-0.30%。至于短天期及一个月天期公司债附买回利 率则在0.34-0.36%，上日在0.35-0.36%。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致同上日，区间主要在0.21-0.25% ；短天期公司债附买回利率主要成交在0.25-0.30%左右。(完) (审校 张喜良)