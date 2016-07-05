马来西亚期市：棕榈油期货下跌近2%，为四日来首次下滑

路透吉隆坡7月5日 - 马来西亚棕榈油期货周二下跌近2%，为四日来首次下跌，追随其它植物油的跌势。

指标9月棕榈油期货 收跌1.9%至每吨2,355马币。

棕榈油周一曾触及2,404马币的一周来最强水准，受益于周三、周四开斋节假日前的空头回补。周二市场仅开市半天。

成交量为18,924口。

“大连市场大幅下滑，可能是因为昨日有消息称没有刺激计划，”吉隆坡的一位交易员说。

周二中国包括棕榈油在内的大宗商品期货下跌，因投资者降低对中国采取措施刺激经济的预期。

中国是排在印度之后全球第二大棕榈油消费国。

大连商品交易所9月豆油 下跌1%，9月棕榈油期货 跌1.1%。

路透采访的八位分析师、交易员或种植业者表示，马来西亚较高的库存或也打压棕榈油价格。此次调查显示，6月棕榈油库存可能上升7.4%至177万吨，而出口较5月下滑6.4%。

产出预计连续第四个月上升，达到151万吨。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油或在2,342马币附近寻获支撑，然后再度测试2,402马币。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>