国际油市：380-cst燃料油近月7月/8月跨月正价差缩窄，市场买兴再起

路透新加坡7月5日 - 380-cst燃料油近月7月/8月跨月正价差周二缩窄，交易员称买兴再起。

汤森路透数据显示，380-cst燃料油7月/8月跨月价差贴水 缩窄0.50美元，报每吨较新加坡报价贴水1.25美元。

近月黏度差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价差，继续从近期的高位滑落，周二结算价报每吨5美元。上周五该价差报每吨7美元，为10月15日以来最高。

在实货市场上，普氏窗口中有两笔总计40,000吨180-cst燃料油成交。周二的交易贴水区间较宽，为每吨较新加坡报价贴水2-2.50美元。相比之下上周五的180-cst燃料油交易中贴水为每吨1美元。

交易员表示，摩科瑞在普氏窗口中买卖两个方面都很活跃。消息人士称，其对380-cst燃料油的卖方报价为每吨贴水2美元，相比之下嘉能可、雷普索尔(Repsol)和贡渥报出的价格介于每吨较新加坡报价贴水0.75美元至平价之间。

据贸易消息人士，摩科瑞求购380-cst燃料油报出了每吨较新加坡报价贴水5美元的买价，相比之下其它公司报出的价格为每吨较新加坡报价贴水约2.25-4.30美元。

180-cst燃料油现货贴水FO180-SIN-DIF下跌0.42美元至每吨较新加坡报价贴水2.14美元。380-cst燃料油现货贴水FO380-SIN-DIF则小跌0.05美元至每吨贴水2美元。

新加坡现货市场报告有两笔交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文