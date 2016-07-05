南非汇市：兰特下跌，因经济忧虑及对英国退欧的担忧重现

路透约翰内斯堡7月5日 - 南非兰特兑美元周二下跌，因担忧南非和全球经济，以及对英国退欧公投的担忧重现，削弱风险意愿。

兰特兑美元 下跌2%至14.8555兰特日低，在1518 GMT，兰特下滑1.34%，报14.7550。

兰特一直在试图收复英国6月23日公投决定退欧后所录得的巨大失地，但南非一系列负面的经济数据使投资者焦点返回该国疲弱的经济增长。

周二数据显示，第二季南非消费者信心在负值区域进一步下滑，且民间活动再次萎缩，因产出下降和企业裁员。

“数据疲弱给兰特带来影响，”NKC African Economics分析师Hanns Spangenberg说，他称周一公布的就业数据显示第一季正式部门就业岗位减少0.2%。